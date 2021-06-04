Коли випарується Земля: як багато маси втрачає планета

Людство регулярно запускає в космос супутники та зонди. Фактично, через це Земля втрачає масу. Наскільки критичною може бути втрата Землею своєї маси? Читайте на Техно 24.

Враховуючи, що маса Землі складає 5,97 мільярда трильйонів тонн, втрата маси через діяльність людей здається дуже мізерною – декілька сотень тонн на рік. Земля може втрачати масу навіть через радіоактивний розпад в ядрі планети – це близько 160 тонн на рік.

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Земля / Фото Quora

Наскільки змінюється маса Землі

Окрім діяльності людини та радіоактивного розпаду, Земля втрачає масу в наслідок того, що гази під дією сонячної енергії випаровуються в космічний простір. Наприклад, одного лише водню ми щорічно втрачаємо 95 тисяч тонн.

Та Земля і набуває маси завдяки падаючим метеоритам та космічному пилу, що складає близько 40 тисяч тонн на рік.

Втрачаємо ми більше, ніж набуваємо. Та, враховуючи власну масу планети, Землі знадобиться 120 тисяч трильйонів років, щоб випаруватися повністю при нинішній швидкості втрати маси. Це більше, ніж вік Всесвіту, тому боятися нам нічого.