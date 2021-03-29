Вино, витримане в космосі, визнали кращим, ніж земне

Джерело:Space Cargo Unlimited
У Французькому інституті вина і виноробства в Бордо підвели проміжні підсумки експерименту з "космічним" вином. В рамках проєкту CommuBioS в жовтні 2019 року на МКС відправили 12 пляшок червоного вина. Тепер вони повернулись на Землю. Група з 12 експертів-дегустаторів оцінила напій і визнала: його якість вища, ніж у земних аналогів.
Дослідники перевіряли як поведе себе рідина зі складним хімічним складом при дозріванні в умовах невагомості. Вони вибрали 12 типових пляшок вина з Бордо врожаю Petrus 2000 року і в спеціальній упаковці на 14 місяців передали їх на МКС. Там вино просто зберігалося, з ним не проводили жодних маніпуляцій, так само як і з контрольною групою на Землі.
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Разом з вином на МКС відправили і 320 саджанців виноградної лози, які повернули назад через 10 місяців. Їх висадили в грунт і вони вже дали перші зав'язі, які виявилися помітно крупнішими звичайних, та й виросли раніше.
Можна зробити попередній висновок, що вплив мікрогравітації є позитивним для рослин, що відкриває нові перспективи в їх вирощуванні.