Вино, витримане в космосі, визнали кращим, ніж земне

У Французькому інституті вина і виноробства в Бордо підвели проміжні підсумки експерименту з "космічним" вином. В рамках проєкту CommuBioS в жовтні 2019 року на МКС відправили 12 пляшок червоного вина. Тепер вони повернулись на Землю. Група з 12 експертів-дегустаторів оцінила напій і визнала: його якість вища, ніж у земних аналогів.

Дослідники перевіряли як поведе себе рідина зі складним хімічним складом при дозріванні в умовах невагомості. Вони вибрали 12 типових пляшок вина з Бордо врожаю Petrus 2000 року і в спеціальній упаковці на 14 місяців передали їх на МКС. Там вино просто зберігалося, з ним не проводили жодних маніпуляцій, так само як і з контрольною групою на Землі.

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Результати експерименту

Глава команди дослідників Філіп Дарі зазначив, що мінімум в двох пляшках вино виявилося гідним, щоб називатися "чудовим".

Напій одноголосно отримав хороші оцінки дегустаторів, які відзначили явну зміну кольору, смаку й аромату.

Джейн Енсон, винний експерт з журналу Decanter, висловила думку, що в умовах космосу дозрівання вина відбулося швидше і в ньому з'явилося більше різних відтінків.

Тоді як аналогічне за віком земне вино залишилося "грубуватим і незрілим".

Разом з вином на МКС відправили і 320 саджанців виноградної лози, які повернули назад через 10 місяців. Їх висадили в грунт і вони вже дали перші зав'язі, які виявилися помітно крупнішими звичайних, та й виросли раніше.

Можна зробити попередній висновок, що вплив мікрогравітації є позитивним для рослин, що відкриває нові перспективи в їх вирощуванні.