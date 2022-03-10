У Вінниці запустили платформу HELP UA для оголошень про потреби українців

10 березня 2022 , 14:03
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Джерело:

dev.ua

Вінницька ІТ Асоціація та інженери Winstars Technology R&D створили платформу оголошень для потреб українського населення. Сервіс назвали HELP UA.

Тестова версія буде працювати спочатку в Вінницькому регіоні. Надалі розробники планують поширити її на всю територію України.

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Що відомо

Як пише джерело, метою ресурсу є автоматизація та пришвидшення пошуку екстреної допомоги.

Знайти HELP UA можна за цим посиланням.

За допомогою платформи можна:

  • допомогти армії,
  • знайти житло,
  • знайти транспорт,
  • отримати гуманітарну допомогу.

Користувачам доступні два головні меню: "Надати допомогу" та "Потрібна допомога".

У першому випадку можна обрати кілька видів допомоги – армія, житло, перевезення, гуманітарна допомога.

У другому на сторінці можна знайти залишені оголошення про необхідні речі. Для початку взаємодії натискайте кнопку "Допомогти".


Інтерфейс HELP UA / Скриншот 24 каналу

Автор: Олександр Гайдамашко