У Вінниці запустили платформу HELP UA для оголошень про потреби українців
Джерело:dev.ua
Вінницька ІТ Асоціація та інженери Winstars Technology R&D створили платформу оголошень для потреб українського населення. Сервіс назвали HELP UA.
Тестова версія буде працювати спочатку в Вінницькому регіоні. Надалі розробники планують поширити її на всю територію України.
Цікаво В Україні запрацював ще один сервіс пошуку житла та транспортування для біженців
Що відомо
Як пише джерело, метою ресурсу є автоматизація та пришвидшення пошуку екстреної допомоги.Знайти HELP UA можна за цим посиланням.
За допомогою платформи можна:
- допомогти армії,
- знайти житло,
- знайти транспорт,
- отримати гуманітарну допомогу.
Користувачам доступні два головні меню: "Надати допомогу" та "Потрібна допомога".
У першому випадку можна обрати кілька видів допомоги – армія, житло, перевезення, гуманітарна допомога.
У другому на сторінці можна знайти залишені оголошення про необхідні речі. Для початку взаємодії натискайте кнопку "Допомогти".
Інтерфейс HELP UA / Скриншот 24 каналу