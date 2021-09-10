Винайдено простий метод захисту від вірусів-шифрувальників, але застосувати його зможуть не всі

Група дослідників інформаційної безпеки заявила про винайдення способу захисту від вірусів-шифрувальників. Останнім часом вони сильно докучають компаніям, державним організаціям і звичайних користувачам, шифруючи їхні дані з вимогою викупу.

Рішення називається SSD-Insider++ і воно підходить, відповідно, лише для захисту SSD-носіїв. Як повідомляє джерело, це не програма чи додаток, а скрипт для накопичувача, який не прив'язаний до операційної системи комп'ютера. Це дозволяє йому працювати навіть якщо сама Windows уже пошкоджена.

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Як працює захист

Весь задум працює завдяки особливостям конструкції SSD-накопичувачів. Вони протягом короткого часу зберігають у пам'яті старі версії файлів після їх модифікації. Новий захисний софт запускає процес повернення даних до того стану, в якому вони щойно знаходилися. Мова не про резервне копіювання чи завантаження даних у хмару, а саме про властивості самої технології SSD. Тому можна не хвилюватись про безпеку своїх даних

Таким чином, якщо вірус пробує модифікувати дані на накопичувачі, скрипт виявляє підозрілу активність і зупиняє процеси введення-виведення.

Користувач отримує відповідне повідомлення, і може заборонити подальше виконання шкідливого сценарію.

Дані, які вірус встиг зашифрувати, за лічені секунди відновлюються до початкового вигляду.

Експерименти, як заявляють розробники, показали 100-відсотковий результат у різних сценаріях зараження, зупиняючи атаку віруса в середньому за 10 секунд. Однак компанії-виробники накопичувачів не поспішають впроваджувати технологію. Їх бентежить той факт, що вона призводить до 8-відсоткової втрати продуктивності.