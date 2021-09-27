Перешкоди можуть бути різними: перекрита дорога, світлофори, сміття, та, звісно, люди. Це особливо актуально для роботів, які мають доставляти товари, чистити вулиці від сміття, чи патрулювати міста як поліціянти. Так на світ з'явився чотириногий робот AlienGo, розроблений міжнародною групою вчених.

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Чотириногий робот AlienGo: дивитись відео

Детальніше про робота AlienGo

Головне, що намагаються зробити компанії, які розробляють роботів – це їхня максимальна автономність. Якщо машина зможе цілими днями самостійно виконувати завдання без втручання людини, то це значно спростить процес.

Та для досягнення такої мети потрібно мати складний алгоритм, який би дозволи роботу уникати перешкоди та не втрачати орієнтацію у просторі. Це важливо, якщо згадати, що на тротуарах відсутня будь-яка дорожня розмітка чи знаки – це те, на що машина могла б орієнтуватися.

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Двоетапне навчання

Дослідники використали метод "двоетапного навчання".

Спочатку нейромережа вчилася орієнтуватися у просторі не у реальному світі, а у віртуальному. Використовуючи симуляції, штучний інтелект вчився "ходити" тротуарами, уникаючи перешкоди. Нейромережа, яка вчилася на симуляції, отримала назву "експерт".

У другому етапі "експерт" навчав іншу нейромережу, "учня", пресуватися у світі. Але "учень" використовував лише реальні датчики, якими він користувався у реальному світі, а не у симуляції.

Завдяки такому незвичному двоетапному навчанню вдалося навчити чотирилапих роботів та їхні "мізки" орієнтуватися у просторі. Машини непогано пересувалися вулицями Атланти, США.

Завдяки цьому в майбутньому можна бути придбати власного робота, якого можна буде відправити за кілька кілометрів від дому, щоб він забрав замовлення.