Винахідники презентували "розумне вікно", яке допоможе економити кошти

У XXI столітті з'являється все більше речей з приставкою "розумний": розумні годинники, окуляри, будинки та інше. Ці предмети роблять життя людини простішим та комфортнішим. Тепер з'явилося й "розумне вікно", яке допоможе економити гроші.

У дослідження відмічається, що електроенергія у 30 – 40 відсотках витрачається на терморегуляцію приміщення та освітлення. Наприклад, це особливо актуально влітку, коли температура висока, тому доводиться використовувати кондиціонери. Будинки чи квартири сильно нагріваються через сонячне світло, яке нагріває повітря. Та як з цим може допомогти "розумне вікно"?

Цікаво Сотні терабайтів у кварцовому склі: винахідники розробили новий метод зберігання даних

Розв'язання проблеми перегріву

Використовуючи технологію "розумного скла" (електрохромне скло), науковці змогли досягнути значних успіхів. Їхній матеріал не пропускає інфрачервоне випромінювання Сонця та водночас лишається прозорим. Ба більше технологія є повністю контрольованою, тобто користувач може увімкнути функцію "без інфрачервоного випромінювання" чи вимкнути її.

Результату досягнули завдяки розробці спеціальної наноструктури, яка повинна бути нанесена зверху на скло. Під час взаємодії з електрикою він блокує інфрачервоне випромінювання. На тестуваннях вдалося блокувати до 75% сонячного тепла та водночас пропускати 95% видимого світла. Тому огляд з вікна псуватися не буде. Цікаво, що звичайне електрохромне скло використовується для того, щоб блокувати саме видиме світло. Тепер же науковці вирішили змінити його функції.

Поки матеріал продовжує тестуватися. Можливо, вчені зможуть зробити його ще ефективнішим. Паралельно з цим були досягнуті домовленості із сінгапурською компанією iGlass Asia Pacific, яка зацікавилася у комерційному використанню технології.