Після того, як телескоп дістанеться місця призначення він розпочне свою роботу з дослідження космосу. Космічний телескоп "Джеймс Вебб" (JWST) – спільний проєкт NASA, ESA (Європейське космічне агентство) та CSA (Канадське космічне агентство).

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Підготовка телескопа до роботи

JWST перебуває у польоті близько двох тижнів і за цей час вже були розгорнуті інші важливі системи, у тому числі сонячна панель для збирання енергії, антена для передачі даних на Землю та багатошаровий екран, призначений для захисту чутливого обладнання від сонячних променів. Тепер же NASA оголосило про завершення розгортання основного дзеркала (процес зайняв близько двох діб).

Сьогодні NASA досягло чергової інженерної віхи, на подолання якої пішли десятиліття. Хоча подорож ще не завершена, я приєднуюсь до команди "Вебба", щоб зітхнути з полегшенням та уявити майбутні відкриття, які надихнуть світ. Космічний телескоп "Джеймс Вебб" – це безпрецедентна місія, яка перебуває на межі того, щоб побачити світло перших галактик і розкрити таємниці нашого Всесвіту,

– сказав глава NASA Білл Нельсон.

Цікавий факт! Щоб основне дзеркало телескопа діаметром 6,5 метра, помістилося всередині ракети Ariane 5, за допомогою якої апарат був доставлений в космос, його конструкцію зробили складною.

Подальші завдання

Надалі команді вчених належить провести вирівнювання 18 сегментів головного дзеркала, керуючи віддалено 126 приводами, розташованими на тильній стороні корпусу. Передбачається, що вирівнювання сегментів дзеркала і подальше калібрування наукових інструментів займуть кілька місяців, а перші дані "Джеймс Вебб" надішле на Землю влітку цього року.

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