Раніше повідомлялося, що SpaceX не встигне запустити Starship до кінця року, як це планувалося ще кілька місяців тому. Все через затримки пов'язані з інспекцією Федерального управління цивільної авіації (FAA), яка займається техаської бази SpaceX у Бока-Чіка на відповідність екологічним нормам.

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Передпольотні випробування Starship

Не так давно космічний корабель перевірили під час вогневих випробувань. Тепер на нього чекає ще низка тестів перед стартом на орбіту. Маск наголосив, що SpaceX планує провести кілька тестів у грудні та сподівається запустити Starship у січні 2022 року.

Про це він повідомив під час виступу на засіданні Національної інженерної академії наук та Ради з космічних досліджень і медицини. При цьому Маск впевнений, що у будь-якому випадку Starship вирушить у космос у 2022 році. Наступного року SpaceX має виконати всю програму тестових польотів та перейти до випробування "реальних корисних навантажень у 2023 році".