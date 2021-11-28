Велетенські бізони, шерстисті носороги, мамонти та ще багато травоїдних видів вимерли у проміжку приблизно 50 – 6 тисяч років тому. Причин вимирання ми точно не знаємо. Цікаво, що існують діаметрально протилежні точки зору: одні науковці стверджують, що у всьому винна людина, а інші дослідники наполягають, що причиною вимирання стали зміни клімату, а не наші пращури. Хай там як, але мегафауна вимерла, що, ймовірно, стало причиною різкого підвищення інтенсивності пожеж.

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Наскельний малюнок доби верхнього палеоліту / Фото ThoughtCo

Вимирання мамонтів та глобальні пожежі

У проміжку 50 – 6 тисяч років тому вимерла велетенська кількість травоїдних тварин:

Південна Америка втратила близько 83% видів.

Північна Америка втратила 68% видів.

В Австралії вимерли 44% травоїдних тварин.

Африку вимирання зачепило найменше – 22% травоїдних видів вимерли.

Дані по Європі та Азії – відсутні.

Це вдалося дізнатися завдяки дослідженню науковців з Єльського університету, США, у співпраці з Музеєм природної науки штату Юта. Вчені провели облік вимерлих тварин та датування. Після цього був проведений забір зразків деревного вугілля на 410 ділянках.

Зразки вугілля "показали", що інтенсивність та масштаби пожеж значно зросли після вимирання травоїдних тварин. Найбільше катастрофи зачепили, звісно, Південну та Північну Америки, які втратили найбільшу кількість видів. А от в Австралії та, особливо, Африці майже нічого не змінилося, адже там вимерло значно менше травоїдних.

Вимирання призводило до ланцюжка подій: від вимирання м'ясоїдних тварин, які втратили свою здобич, й до зникнення певних видів рослин. Пожежі ж набували великих масштабів та інтенсивності через велике скупчення сухої трави, яка тепер не поглиналася травоїдними тваринами.