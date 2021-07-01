Крейдове вимирання, яке відбулося 66 – 65 мільйонів років тому стало кінцем ери динозаврів. Гігантські ящери дуже швидко зникли з лиця Землі через падіння астероїда, який спричинив катастрофічні зміни клімату. Група французьких науковців стверджує, що космічне тіло лише добило "жахливих ящерів", адже процес їхнього вимирання почався за 10 мільйонів років до цієї події.

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Різноманіття динозаврів / Фото Britannica

Дослідження біорізноманітності динозаврів

Багато вчених вважають, що динозаври жили та процвітали б ще багато мільйонів років, якби астероїд не врізався у Землю. Та таку можливість відкидають результати дослідження французьких палеонтологів.

Вони порівняли дані про більш ніж 1600 динозаврів та виявили, що ті почали програвати еволюційні перегони задовго до падіння астероїда. Автори наукової роботи використали інформацію, опираючись на відомі залишки ключових сімейств динозаврів, які жили на Землі у період 66 – 150 мільйонів років тому.

Науковці розглянули представників наступних сімейств ящерів та простежили, як змінювалося їх біорізноманітність:

анкілозавридів;

гадрозавридів;

цератопсидів;

дромеозавридів;

троодонтидів;

тиранозавридів.

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Зліва: синій – темпи утворення нових видів, червоний – темпи вимирання; справа: зміна біорізноманіття з часом / Фото Nature Communications

Результати дослідження

Виявилося, що динозаври перебували у занепаді приблизно за 10 мільйонів років до катастрофи. Вчені прослідкували, як утворювалися нові види та вимирали старі. На графіках видно, що тривалий час цей процес йшов майже рівномірно.

Та близько 76 мільйонів років тому темпи утворення нових видів знижуються. Водночас темпи вимирання видів зростають. Французькі дослідники пояснюють це тим, що динозаври "не встигали" за змінами середовища та вимирали. Нові види, які були краще пристосовані до нових умов з'являлися, але занадто повільно й не могли замінити тих ящерів, які вже зникли.

Ця інформація дозволяє вважати, що динозаври, ймовірно, в більшості б не дожили до наших днів.