Скинуті з Олімпу: як закінчилося панування динозаврів

Динозаври панували на Землі десятки мільйонів років. Деякі з них були маленькими в той час, як інші представники "жахливих ящерів" виростали до велетенських розмірів. Як закінчилося їхнє панування на планеті?

Динозаври панували на Землі протягом близько 165 мільйонів років. 66 мільйонів років тому сталася катастрофа, яка поклала край ері динозаврів, летючих ящерів птерозаврів та морських рептилій. Домінує наукова теорія, згідно з якою у Землю влучив велетенський астероїд, кратер від якого знаходиться на півострові Юкатан.

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Панування динозаврів припинилося 66 – 65,5 мільйона років тому / Фото Daily Sabah

Теорія вимирання динозаврів

Астероїд врізався у Землю зі швидкістю близько 64 тисячі кілометра на годину. Після удару вивільнилася енергія близько 100 трильйонів тонн у тротиловому еквіваленті. Утворився кратер Чиксулуб, діаметром 185 кілометрів.

Такий потужний вибух моментально випарував тисячі кубометрів породи. Будь-яка істота, яка знаходилася так близько до епіцентру, щоб бути свідком події – була спалена. Удар викликав катастрофічні цунамі, висотою до 305 метрів. Окрім того, Землю мучили землетруси набагато сильніші, ніж людство може відчути зараз.

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Через кілька хвилин після удару розпечені уламки посипалися дощем, покриваючи землю смертоносним попелом та брудом. Навколо зони удару земля, ймовірно, була покрита метрами щебеню. Менш ніж через годину після удару по регіону пронісся жахливий вітер, зносячи все, що встояло до цього.

Попіл, дим та сміття в атмосфері розлетілися по планеті, перетворивши денне світло в постійні сутінки, які тривали місяцями, а можливо, й роками. Температура впала, їжі стало не вистачати. Розвалилися цілі екосистеми. Коли все закінчилося, від 75% до 80% життя на Землі загинуло.

Вчені вважають, що температура на планеті знизилася на понад 20 градусів за Цельсієм на декілька мільйонів років. Деякі види динозаврів, ймовірно, змогли виживати ще досить довго. Та й вони вимерли.

Цей жахливий момент в історії Землі відомий під назвою Крейдове вимирання.