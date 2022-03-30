"Вікіпедія" отримала друге попередження про блокування від Роскомнагляду

Адміністрація російськомовного розділу "Вікіпедії" отримала друге повідомлення від Роскомнагляду про необхідність блокування статті "Вторгнення Росії в Україну". Цього вимагає Генеральна прокуратура окупантів.

У попередженні від Роскомнагляду уточнюється, що стаття поширює "недостовірну суспільно значущу інформацію, що розповсюджується під виглядом достовірних повідомлень" щодо проведення "спеціальної військової операції із захисту Донецької та Луганської народних Республік з демілітаризації та денацифікації України".

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Нагадаємо, що так на Росії називають віроломне вторгнення в Україну, жорстокі вбивства людей, знищення міст, бомбардування цивільних та інфраструктури, яка не має жодного стосунку до військових об'єктів.

Загроза блокування вікіпедії

Роскомнагляд попереджає, що якщо "Вікіпедія" не вживе заходів щодо обмеження доступу до цього матеріалу, до інтернет-ресурсу цілком можуть "застосувати заходи технічного впливу". Простими словами Роскомнагляд черговий раз погрожує Вікіпедії блокуванням.

Це вже не перше повідомлення від Роскомнагляду на адресу "Вікіпедії". Відомство погрожує блокуванням сайту з 1 березня. Раніше на вимогу Генпрокуратури в Росії обмежили доступ до низки ЗМІ.

Як росіяни намагаються вберегтися

Лише в період з 28 лютого по 15 березня російські користувачі завантажували додаток Kiwix, що дозволяє читати "Вікіпедію" офлайн, в середньому понад 7 тисяч разів на день, тоді як протягом всього 2021 фіксувалося не більше 100 щоденних завантажень.

Про це розповів представник швейцарської організації Kiwix Association. Також було зазначено, що частка російських відвідувачів сайту Kiwix збільшилася з 2-4% у січні до 30-40% наприкінці лютого.