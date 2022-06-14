Вікіпедія оскаржить штраф, призначений російським судом: скільки й за що повинен платити фонд

Росія, не зраджуючи своїм тоталітарним традиціям, засудила Wikimedia Foundation до великого штрафу. Фонд, який керує Вікіпедією та ще кількома проєктами, наразі платити не збирається й подає апеляцію.

Російський суд постановив, що Wikimedia Foundation порушила місцеві закони про дезінформацію в статтях про вторгнення в Україну. Організація подала апеляцію 6 червня, стверджуючи, що статті містили "достовірні, перевірені знання", а Росія взагалі не має юрисдикції щодо глобального Фонду Вікімедіа.

Цікаво Росія внесла Вікіпедію до списку на "приземлення": що це означає

Що відомо про справу

Московський суд оштрафував Вікімедіа на 5 мільйонів рублів (близько 65 000 доларів). Це стало наслідком квітневого рішення Роскомнагляду, яке стосувалося семи російськомовних статей, включаючи:

Вторгнення Росії в Україну (2022 рік).

Військові злочини під час російського вторгнення в Україну.

Обстріл лікарні в Маріуполі.

Різня в Бучі.

Усі ці матеріали були названі брехливими попри сотні доказів проти Росії.

Зазначимо, що закон про "фейкові новини" – а такими Росія вважає все, що суперечить офіційній пропаганді – передбачає кримінальне покарання за повідомлення про вторгнення, військові злочини рашистів або опис "спецоперації" як війни. Раніше за аналогічними звинуваченнями оштрафували Google на 4 мільйони рублів (50 124 долари). Корпорація, за твердженням обвинувачення, не видалила "фейкові повідомлення про втрати російських збройних сил у ході спецоперації в Україні та про потерпілих серед місцевих жителів". Слухання відбувалося за відсутності представника Google, який до суду не з’явився.

Це рішення означає, що достовірні, перевірені знання Вікіпедії, які не відповідають звітам російського уряду, є дезінформацією. Уряд націлений на інформацію, яка життєво важлива для життя людей під час кризи. Ми настійно закликаємо суд переглянути своє рішення на користь прав кожного на доступ до знань і свободу вираження думок,

– заявив Стівен Лапорт, заступник головного юрисконсульта Фонду Вікімедіа.

У минулому Роскомнагляд періодично просив Вікіпедію видалити незручний для Кремля контент і навіть на деякий час блокував сайт на території Росії через отриману відмову. Однак ця війна з сервісом та іншими ресурсами значно посилилася після російського вторгнення. Навряд чи Wikimedia Foundation зможе виграти апеляцію, з огляду на поточну ситуацію з російською судовою системою, яка повністю підкоряється владі. Проте у випадку програшу рашисти не зможуть стягнути штраф примусово, адже компанія так і не відкрила офіс у Росії, як від неї вимагали, а отже не має там майна, яке можна заарештувати. Росія внесла Вікіпедію до списку на "приземлення" у травні. Ми писали про те, що це означає для компанії.