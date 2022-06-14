Російський суд постановив, що Wikimedia Foundation порушила місцеві закони про дезінформацію в статтях про вторгнення в Україну. Організація подала апеляцію 6 червня, стверджуючи, що статті містили "достовірні, перевірені знання", а Росія взагалі не має юрисдикції щодо глобального Фонду Вікімедіа.
Цікаво Росія внесла Вікіпедію до списку на "приземлення": що це означає
Що відомо про справу
Московський суд оштрафував Вікімедіа на 5 мільйонів рублів (близько 65 000 доларів). Це стало наслідком квітневого рішення Роскомнагляду, яке стосувалося семи російськомовних статей, включаючи:
- Вторгнення Росії в Україну (2022 рік).
- Військові злочини під час російського вторгнення в Україну.
- Обстріл лікарні в Маріуполі.
- Різня в Бучі.
Усі ці матеріали були названі брехливими попри сотні доказів проти Росії.
Це рішення означає, що достовірні, перевірені знання Вікіпедії, які не відповідають звітам російського уряду, є дезінформацією. Уряд націлений на інформацію, яка життєво важлива для життя людей під час кризи. Ми настійно закликаємо суд переглянути своє рішення на користь прав кожного на доступ до знань і свободу вираження думок,
– заявив Стівен Лапорт, заступник головного юрисконсульта Фонду Вікімедіа.
У минулому Роскомнагляд періодично просив Вікіпедію видалити незручний для Кремля контент і навіть на деякий час блокував сайт на території Росії через отриману відмову. Однак ця війна з сервісом та іншими ресурсами значно посилилася після російського вторгнення. Навряд чи Wikimedia Foundation зможе виграти апеляцію, з огляду на поточну ситуацію з російською судовою системою, яка повністю підкоряється владі. Проте у випадку програшу рашисти не зможуть стягнути штраф примусово, адже компанія так і не відкрила офіс у Росії, як від неї вимагали, а отже не має там майна, яке можна заарештувати. Росія внесла Вікіпедію до списку на "приземлення" у травні. Ми писали про те, що це означає для компанії.