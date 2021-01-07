ГО "Вікімедіа Україна" опублікувала список найбільш популярних текстів українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році. Лідер списку отримав понад 850 тисяч переглядів за рік.

Один з найпопулярніших в Україні сайтів Вікіпедія налічує у своєму складі понад 1 мільйон 60 тисяч статей українською мовою. Кожного року ГО "Вікімедіа Україна" публікує статистику відвідувань, щоб показати, які зі статей найбільше цікавили читачів.

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Що відомо

Загалом, темою року очікувано став коронавірус. П'яте, дев'яте та тринадцяте місця у рейтингу найпопулярніших статей зайняли тексти, пов'язані з пандемією COVID-19. Крім того, статті на цю тему зайняли перше, друге, четверте та п'яте місця у списку найпопулярніших статей, увага до яких значно зросла у 2020 році.

Перша десятка лідерів серед 50-ти найпопулярніших виглядає так:

Україна (852 943 перегляди)

Шевченко Тарас Григорович (681 271)

YouTube (598 572)

Київ (475 448)

Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438 437)

Леся Українка (390 308)

Друга світова війна (378 182)

Франко Іван Якович (361 998)

Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346 273)

Facebook (345 767)

Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру. Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були "Білки", "Гриби" та "Займенник" — теми, що вивчаються в межах шкільної програми. Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" — очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті "Війна на сході України" та "Збройні сили України" читали менше — вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50,

— розповідає Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Також опублікували й список найпопулярніших історичних осіб та найпопулярніших постатей сучасності. Серед сучасників на першому місці письменниця Ліна Костенко – статтю про неї переглянули майже 225 тисяч разів. До цього ж списку увійшли Єлизавета II та Ілон Маск.