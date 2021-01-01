Невеликий стартап, заснований колишніми працівниками SpaceX і Tesla, представив автономні електричні капсули для заміського проживання. Вони мають незвичайний дизайн і забезпечать проживання на природі з усіма зручностями. От тільки зручності ці обійдуться не дешево.

На відміну від більшості подібних споруд, своєрідний намет від Jupe створений на основі високих технологій, пропонуючи майбутнім власникам два односпальні ліжка з матрацами, письмовий стіл, стілець і м'який пуф. Підлога облицьована дошками з балтійської берези, у ній є спеціальний відсік для зберігання речей розміром 1,1 м3.

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Ми бачимо все більше людей, які відчувають бажання виїхати з міста і познайомитися з природою, що підсилився під час пандемії коронавірусу. Можливість залишатися поруч з містом робить подібні споруди ідеальними для короткострокового перебування,

– пояснюють творці проєкту.

За словами представників Jupe, розгортання такого будинку триває кілька годин. Він займає площу 10,3 м2 при висоті стелі 3,4 м. Житло з міцним алюмінієвим каркасом має незвичайний незграбний дизайн. Світіння забезпечується за допомогою спеціальної стельової вогнестійкою тканини. Здалеку намет нагадує яскравий ліхтар.

Високотехнологічний намет від Jupe

Незважаючи на те що намет задуманий як засіб для втечі від міської суєти, він не позбавлений необхідних атрибутів сучасного життя. Це й сонячні панелі, і акумулятор з розетками для підзарядки різної техніки, і бездротова мережа.

Ціна

Перші поставки почнуться вже у березні 2021 року. Всім бажаючим пропонується залишити депозит у розмірі 100 доларів, а ціна такого заміського житла обійдеться як невелика однокімнатна квартира – 17 500 доларів.