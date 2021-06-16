Лот буде виставлено з 23 по 30 червня на Sotheby's. Він складається з 9 555 рядків вихідного коду, які лежать в основі www. Стартова ціна – 1000 доларів.

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Що відомо про торги

Лот буде продано у вигляді NFT-токена. Переможець аукціону отримає:

доступ до файлів для перегляду коду і його завантаження,

лист від Тіма Бернерса-Лі про код і процес його створення,

автограф,

30-хвилинну анімовану візуалізацію коду,

"цифровий плакат" з усіма 9 555 рядками коду.

У лот будуть включені джерела HTML, HTTP і URI. Файли будуть збережені в tar-архіві з відмітками часу.

Ми вирішили, що вихідні файли ляжуть в основу, а потім додали додаткові елементи до лоту, щоб допомогти бажаючим зрозуміти, що вони можуть купити,

— пояснила Кассандра Хаттон, керівник відділу науки і попкультури Sotheby's.

Виручені після аукціону гроші підуть на "ініціативи, підтримувані Тімом Бернерсом-Лі і його дружиною Розмарі Лейт".