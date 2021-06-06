Вихідний код Cyberpunk 2077 та інші дані CDPR продали на аукціоні

ЗМІ повідомляють про публікацію вихідного коду Cyberpunk 2077 та інших даних CD Projekt на хакерському форумі. У мережу також могли потрапити дані версій для консолей, включаючи Xbox і PlayStation нового покоління.

Хакерське угруповання Babuk, причетне до злому CD Projekt RED за допомогою програми-вимагача Hello Kitty, нещодавно оголосило про свою реорганізацію. Вони змінили назву на Payload Bin та представили перший витік.

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Аукціон

Хакери оголосили аукціон, в рамках якого на російськомовному форумі продавали дані, вкрадені в лютому 2021 року у CDPR, включаючи такі:

вихідний код Thronebreaker,

вихідний код "Відьмака 3",

вихідний код оновленої версії "Відьмака 3" з рейтрейсингом

вихідний код Cyberpunk 2077,

безліч внутрішніх документів компанії.

Пізніше аукціон був закритий: хакери заявили, що продали інформацію за межами форуму на умовах відмови від подальшого поширення.



Повідомлення про припинення аукціону / Скриншот з форуму

Тепер же Payload Bin повідомляють, що опублікують дані прямо на своєму сайті.

Судячи з поширеного скріншоту, в мережу також потрапили SDK PS4, PS5 і "xboxX" (ймовірно, мається на увазі Series X).



Повідомлення хакерів / Скриншот з сайту хакерів

Поки незрозуміло, чим такого роду витік може закінчитися для CDPR, однак SDK консолей дозволяє писати для них сторонні програми, які все одно повинні бути прийняті самою платформою.

Вихідний код ігор може дати можливість створювати складніші моди. Але разом з тим і потенційно використовуватись у шкідливих цілях.