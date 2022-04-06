Виглядає, як флагман: перше зображення майбутнього Oppo Reno 8

У листопаді 2021 року Oppo представила у Китаї серію смартфонів Reno7. Тепер китайський виробник працює над лінійкою Reno8. Відомий інсайдер Digital Chat Station поділився зображенням смартфона Oppo Reno8.

Що відомо про новий смартфон

Oppo Reno8 буде оснащено плоским дисплеєм з отвором для передньої камери. Модуль задньої камери покриває бічну частину смартфона. Він включає три камери і світлодіодний спалах. Зовні смартфон дуже нагадує OnePlus 10 Pro.

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Oppo Reno8 / Фото Digital Chat Station

Oppo Reno8 буде оснащений вбудованим в екран сканером відбитків пальців.

На лівій частині телефону розташовані кнопки збільшення та зменшення гучності, а на правій стороні – клавіша живлення.

За інформацією інсайдера смартфон отримає 6,55-дюймовий дисплей AMOLED FHD+ зі співвідношенням сторін 20:9.

Частота оновлення складе вже звичні для флагманів 120 Гц.

Основна камера пристрою має 50-мегапіксельний датчик зображення Sony IMX766.

Наскільки можна довіряти інформації інсайдера

Раніше Digital Chat Station першим повідомив характеристики та дату виходу Redmi K30 та Xiaomi Mi 10. Він також регулярно публікує інформацію, отриману від власних інформаторів у відділах досліджень та розробок різних компаній.