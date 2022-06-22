Панель має увігнуту форму з радіусом кривизни 1500R: завдяки цьому досягається повніший ефект занурення у віртуальний простір. При цьому технологія AMD FreeSync Premium додатково підвищує якість ігрового процесу шляхом усунення розриву кадрів.

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Технічні характеристики ViewSonic VX2418C

Частота оновлення дисплея становить 165 Гц, час відгуку MPRT – 1 мс. Яскравість дорівнює 250 кд/м2, контрастність – 3000:1, динамічна контрастність – 80 000 000:1. Кути огляду досягають 178 градусів по горизонталі та вертикалі.



Монітор ViewSonic VX2418C / Фото ViewSonic



Заявлено 72-процентне охоплення колірного простору NTSC і 102-процентне охоплення простору sRGB. Технології Blue Light Filter та Flicker-Free допомагають зменшити втому очей під час тривалих ігрових сесій.



Монітор обладнаний динаміками та портом для навушників або колонок / Фото ViewSonic



Монітор має в своєму розпорядженні:

2-ватні стереофонічні динаміки,

інтерфейси HDMI 1.4,

DisplayPort

та аудіогніздо на 3,5 мм.

Підставка дозволяє регулювати кут нахилу екрана в діапазоні 25 градусів. Можливий монтаж на стіну за допомогою кріплення VESA.

Ціна новинки складає близько 220 євро.

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Нагадаємо, що нещодавно компанія BenQ випустила безрамковий FullHD-монітор із технологією захисту для очей.

Монітор призначений для повсякденної роботи. Завдяки вузьким боковим рамкам кілька моніторів можуть бути встановлені пліч-о-пліч для формування багатодисплейної конфігурації. Підставка дає змогу регулювати кут нахилу екрана в діапазоні 25 градусів.