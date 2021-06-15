Віджет для iPhone від української команди розповість про якість повітря у Києві та Львові

Мешканці Львова та Києва зможуть відстежувати якість повітря за допомогою спеціального iOS-віджету для смартфона. Віджет "Повітря NOW" від команди ЛУН Місто Air у режимі реального часу повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.
Віджет "Повітря NOW" є у двох розмірах – малий та середній. Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники актуальні для вашого місця і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.
Цікаво Захищений месенджер An0m виявився додатком ФБР: затримано сотні злочинців у 18 країнах
Як користуватися віджетом "Повітря NOW"
Насправді все дуже просто і навіть не потребує зайвих маніпуляцій:
- повітря чисте – віджет на екрані телефона зелений;
- прийнятне – жовтий;
- нездорове для чутливих осіб – помаранчевий;
- нездорове для всіх – червоний.
Як встановити віджет "Повітря NOW"
Щоб встановити віджет на iPhone, потрібно: завантажити додаток Повітря NOW, утримати палець на екрані, натиснути хрестик у верхньому куті, обрати потрібний віджет. Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore.
Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, а це понад 80 станцій у Київській агломерації та близько 20 у Львові. Всі станції калібровані в лабораторії.
Також перевіряти якість повітря у Києві можна:
- на онлайн-карті Києва від ЛУН Місто Air
- за допомогою інформеру для Google Chrome
- за допомогою телеграм-боту Повітря NOW
- у базовому погодному додатку для телефонів Xiaomi
- на відеобордах у семи районах Києва
Перевіряти якість повітря у Львові можна:
- на онлайн-карті Львова від ЛУН Місто Air
- за допомогою боту у Telegram City Helper Bot
- за допомогою боту у Messenger City Helper Bot
- у базовому погодному додатку для телефонів Xiaomi