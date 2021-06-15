Віджет для iPhone від української команди розповість про якість повітря у Києві та Львові

Мешканці Львова та Києва зможуть відстежувати якість повітря за допомогою спеціального iOS-віджету для смартфона. Віджет "Повітря NOW" від команди ЛУН Місто Air у режимі реального часу повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.

Віджет "Повітря NOW" є у двох розмірах – малий та середній. Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники актуальні для вашого місця і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.

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Як користуватися віджетом "Повітря NOW"

Насправді все дуже просто і навіть не потребує зайвих маніпуляцій:

повітря чисте – віджет на екрані телефона зелений;

прийнятне – жовтий;

нездорове для чутливих осіб – помаранчевий;

нездорове для всіх – червоний.

Як встановити віджет "Повітря NOW"

iPhone-віджет інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу.

Щоб встановити віджет на iPhone, потрібно: завантажити додаток Повітря NOW, утримати палець на екрані, натиснути хрестик у верхньому куті, обрати потрібний віджет. Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore.

Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, а це понад 80 станцій у Київській агломерації та близько 20 у Львові. Всі станції калібровані в лабораторії.

Також перевіряти якість повітря у Києві можна:

Перевіряти якість повітря у Львові можна: