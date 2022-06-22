Нові поправки до Кримінального кодексу затвердили у понеділок, 20 червня, вони почнуть діяти пізніше влітку. Якщо раніше онлайн-кривдники могли відбутися 10 000 єн штрафу або 30 днями ув'язнення, то тепер ця сума виросла до 300 000 єн (приблизно 2200 доларів) або одного року ув'язнення.

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Покарання стає жорсткішим – чому

Погляди на це питання влада країни змінила після резонансного випадку. 22-річна зірка рестлінгу Хана Кімура не витримала потоку образ та критики в мережі та вчинила самогубство. За підсумками розслідування влада вже покарала двох осіб, однак штрафи виглядають символічними — лише 9000 єн (67 доларів). Мама Хани, Кіоко Кімура, у минулому сама рестлерка та медійна особистість, назвала це покарання надто м'яким, і з нею погодилася більшість японської громадськості.

На шляху до прийняття нового закону стояли довготривалі суперечки.

Опоненти стверджували, що він може перешкоджати свободі слова та критиці тих, хто при владі.

Однак прихильники заявили, що для боротьби з кіберзалякуванням та переслідуванням в інтернеті необхідно посилити законодавство.

Депутатам довелося йти на взаємні поступки. В результаті закон ухвалили лише після того, як було додано положення, яке наказує переглянути його через три роки після набрання ним чинності, щоб оцінити вплив на свободу вираження поглядів. Однак навіть після цього питання все ж залишаються. Наприклад, кримінальний адвокат Сейхо Чо попередив, що в тексті закону немає конкретики щодо того, що саме є образою.

Потрібна рекомендація, яка б розрізняла те, що кваліфікується як образа. Наприклад, якщо хтось називає лідера Японії ідіотом, то, можливо, згідно з переглянутим законом це можна було б кваліфікувати як образу,

– каже Чо.

Сьогодні, як пишуть ЗМІ, в Кримінальному кодексі Японії розрізняються поняття "образа" та "дифамація" (наклеп), однак їхні описи досить розмиті, що дає змогу маніпулювати законом.



Хана Кімура під час пресконференції в Токіо 17 жовтня 2019 року / Фото CNN

Смерть Хани Кімури: