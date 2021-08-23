Відтепер ніхто не матиме права не приймати паспорт у Дії. Це один із головних кроків на шляху України до режиму Paperless.

До речі Україна буде першою у світі у цифровізації, – Зеленський

Паспорти у Дії прирівняли до паперових та пластикових

Як розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, користуватися паспортами в Дії буде абсолютно безпечно і головне – зручно.

Дійсність паспорта в Дії можна перевірити через QR-код, який діє 3 хвилини. Завдяки цьому підробити, викрасти чи забути паспорт неможливо. А перевірити справжність кожен може через свій смартфон.

Відтепер в Україні цифрові паспорти в Дії мають таку ж силу, як і паперові або пластикові. Ми – перша країна з подібним досвідом і зробили справжній прорив світового рівня,

– написав Федоров.

Паспорти у Дії тепер мають приймати скрізь на рівні із паперовими. Якщо ж після 23 серпня десь не прийматимуть паспорт у Дії, Федоров радить звернутися до служби підтримки. Команда впровадження розбереться в ситуації та виправить її.

Нагадаємо, що Україна стала однією з перших країн світу, яка інтегрувалася до єдиного цифрового ринку Євросоюзу у напрямку паспортів вакцинації. Відтак, у додатках всіх користувачів Дії з'являться відповідні сертифікати з QR-кодом.

Цифровізація в Україні за допомогою Дії: головне

У квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів.

За допомогою додатку й сервісу можна отримати низку державних послуг у цифровому вигляді без звернень у відповідні служби.

Верховна Рада 15 липня ухвалила закон про особливості надання електронних публічних послуг. Він передбачає їхню абсолютну цифровізацію. Тоді ж нардепи підтримали законопроєкт про онлайн-прописку.

Нещодавно кожному користувачу Дії стали доступні електронні сертифікати вакцинації.

Повний текст публікації Михайла Федорова

З сьогоднішнього дня в Україні цифрові паспорти в Дії мають таку ж силу, як і паперові або пластикові. Ми – перша країна з подібним досвідом і зробили справжній прорив світового рівня.

Це означає, що ви можете користуватися цифровим паспортом де завгодно на території України. Це зручно, а головне – безпечно. Закон про цифрові паспорти, який є першим глобальним кроком до режиму paperless в Україні, почав діяти.

Paperless – це сто відсотків послуг в онлайні до 2024 року. Ця обіцянка, яке майже рік тому дав усім українцям президент Володимир Зеленський. Над тим, щоб Дію брали скрізь, команда Мінцифри працювала весь цей час – ще до прийняття закону.

Як використовувати цифрові документи, вам підкаже наш портал paperless.diia.gov.ua. Там ви зможете знайти все – від авторизації в додатку або на порталі до отримання електронного підпису. Як тільки запустимо нові е-послуги, відразу будемо туди додавати інструкції до них. Зберігайте портал собі в закладках.

Розуміємо, що до нового завжди важко звикнути. Тому, якщо у вас з якихось причин не беруть цифровий паспорт, – пишіть в службу підтримки, яка працює 24/7.