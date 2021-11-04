На відстані понад 12 мільярдів світлових років від Землі виявили воду

Вода – це одна зі складових життя у тому вигляді, якому ми його розуміємо. Насправді води у космічному просторі не бракує. Але її легко знайти неподалік від Сонячної системи. А от заглянути далі, у ранній Всесвіт – це "завдання із зірочкою", з яким астрономи справилися.

Виявити воду у SPT0311-58 вдалося завдяки обсерваторії ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Провівши важливі спостереження за далеким об'єктом, вдалося відшукати воду та чадний газ на відстані 12,88 мільярда світлових років від Землі. Таке відкриття свідчить, що уже у ранньому Всесвіті вода буда широко розповсюджена.

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Об'єкт SPT0311-58 у різних діапазонах / Фото National Radio Astronomy Observatory

Вода та SPT0311-58

SPT0311-58 – це не одна, а дві велетенські галактики, які розташовані на відстані близько 12,88 мільярда світлових років від Сонця. Тому ми спостерігаємо ці об'єкти такими, якими вони були всього лише через 780 мільйонів років після Великого вибуху.

Пил поглинає ультрафіолетове випромінювання зірок у галактиках та повторно випромінює його у вигляді фотонів далекого інфрачервоного діапазону. Це збуджує молекули води, викликаючи їх емісію, що й дозволяє нам безпосередньо фіксувати наявність Н2О.

Відкриття води та чадного газу невдовзі після утворення Всесвіту – це важливі знання, здобуті науковцями. Адже саме ці хімічні сполуки мають вирішальне значення для життя як ми його розуміємо.