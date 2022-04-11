Відправляйте голубами: Фінляндія призупинила відправку пошти в Росію та Білорусь

Поштова служба Фінляндії більше не працює з окупантами. Обмеження почали діяти вже з 11 квітня. Кінцевої дати немає. Це означає, що бойкот співпраці з росіянами може бути постійним.

У відділеннях ще залишаються деякі листи та посилки. Однак доставляти їх теж уже не будуть – повернуть відправникам.

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Що відомо

З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє всі листи та посилки між Фінляндією та Росією, а також між Фінляндією та Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин згідно з угодами про Всесвітній поштовий союз. Призупинення стосується перевезень листів і посилок з Фінляндії до Росії та Білорусі, а також з Росії та Білорусі до Фінляндії,

– пишуть представники поштової служби Фінляндії.

Рішення прийняли ще 15 березня. Тепер воно набирає чинності.