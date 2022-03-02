Відправ Путіна на Юпітер: Мінцифри запустило новий збір коштів – на що вони підуть

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про початок нового збору коштів, який назвали "Відправ Путіна на Юпітер". На що підуть ці кошти – далі.

У Мінцифри пояснюють: сьогодні 6-й день жорстокої війни в Україні, яку веде Росія. Щодня ми бачимо, як окупант руйнує нашу країну. Як вбиває невинних людей, розстрілює будинки, лікарні, школи, дитсадочки та знищує нашу історію. Саме тому й запустили портал зі збору коштів, щоб відновити Україну.

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Де зробити пожертву

Кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.

Підтримайте наш всесвітній флешмоб — Відправ Путіна на Юпітер. Він навмисне стьобний та без страшних кадрів, усі ви їх бачите й так. Пожертвуйте 99 гривень або 2,99 долара на порталі,

– написали в Мінцифрі.

Зазначається, що рахунок належить Державному підприємству "ДІЯ".

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