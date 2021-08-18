Ймовірно, вимирання динозаврів не відбулося миттєво, а тривало протягом мільйонів років. Поступово видове різноманіття зменшувалося, а давні ссавці в цьому допомагали – вони ставали причиною знищення яєць. Астероїд значно пришвидшив зникнення ящерів з тодішньої "політичної арени", а не став його причиною, як вважають вчені. Ссавці поступово заміщали динозаврів, але не було зрозуміло, як швидко змінювалося та збільшувалося їхнє видове різноманіття.

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Що відомо про давніх ссавців

Три нововідкриті види прадавніх ссавців жили на території сучасної Північної Америки. Вчені віднесли їх до плацентарних тварин. Також ці види – архаїчні копитні тварини та є пращурами сучасних копитних.

Це відкриття дозволило вченим говорити, що після вимирання динозаврів, які панували до цього на Землі, стався видовий "вибух" ссавців, які швидко почали захоплювати екологічні ніші. Цілком ймовірно, що ссавці іноді не займали нішу, яка звільнилася, а витісняли звідти інших тварин.

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Вивчивши зуби викопних тварин, палеонтологи припустили, що ссавці могли бути всеїдними. Зуби прадавніх копитних могли подрібнювати й рослинну їжу, й м'ясо. Тому всі три тварини цілком могли бути "універсальними" стосовно пошуку та вживання їжі, що забезпечувало їм еволюційну перевагу. Та все ж, говорять палеонтологи, ймовірніше всього вони були саме травоїдними.

Розміри трьох ссавців відрізнялися, але не були великими. Найбільшим був Beornus honeyi, який мав розміри бабака.

Було б помилкою вважати, що удар астероїда не відзначився на житті ссавців. Ступінь вимирання наших далеких родичів 66 мільйонів років тому склав 75 – 93%. Та в перші 320 тисяч років після катастрофи вони змогли адаптуватися. Очевидно, що рівень появи нових видів та пристосування до навколишніх змін був набагато вищим, ніж у динозаврів.

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