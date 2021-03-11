Національний науковий фонд США (NSF) підготував для Конгресу США звіт про стан справ по радіотелескопу "Аресібо" в Пуерто-Ріко, який обвалився минулого року. Звіт складено для Конгресу в рамках законодавства, яке регулює фінансування наукових проєктів.

Попередня оцінка експертів NSF свідчить про те, що очищення території обсерваторії від уламків і залишків радіотелескопу та супутніх об'єктів, а також відновлення екології середовища потребуватиме від 30 до 50 мільйонів доларів.

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Це в рази більше, ніж річний бюджет обсерваторії в Пуерто-Ріко. Причому частина бюджету обсерваторії покривало NASA, використовуючи гігантський радіотелескоп "Аресібо" як планетарний радар для вивчення планет та астероїдів, у тому числі, тих, які загрожують падінню Землі. Але ні в NASA, ні в NSE не мають грошей на очищення території від уламків радіотелескопу, не кажучи вже про створення нового об'єкта на місці зруйнованого.

Будівництво на місці "Аресібо" нового радіотелескопа оцінюється в суму понад 450 мільйонів. Один з можливих проєктів передбачає створення решітки з антен меншого діаметра – від 9 до 15 метрів замість одного великого 300-метрового. Але Конгрес не виділив гроші навіть на демонтаж зруйнованого радіотелескопу, так що говорити про будівництво нового поки не варто.

Детальний звіт про стан справ на майданчику повинен бути підготовлений до вересня поточного року, коли в США закривається черговий фінансовий рік, а фінальна версія буде завершена до кінця календарного 2021 року. Але гроші потрібні вже зараз і для завершення очисних робіт знадобляться також у 2022 році. За цей час, імовірно, може бути прийнято рішення про будівництво нового об'єкта.