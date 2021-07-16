Четверте місце у космічній туристичній капсулі у ході аукціону було викуплено за 28 мільйонів доларів. Його придбав виконавчий директор приватної голландської фірми Somerset Capital Partners Джос Демен.
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Однак "через неузгодженість графіків" він вирішив полетіти наступного разу. Тож можливість стати одним з перших космічних туристів компанії Blue Origin він надав своєму 18-річному синові. За словами Blue Origin, його батько вже зарезервував місце на другий політ New Shepard.
Четвертий космічний турист Blue Origine – Олівер Демен / Фото Blue Origin
Олівер Демен стане наймолодшим космічним туристом, а 82-річна Уоллі Фанк - найстаршим.
Екіпаж New Shepard в першому туристичному польоті Blue Origin:
- глава Blue Origin Джефф Безос;
- його брат Марк Безос;
- та 82-річна льотчиця та інспектор з безпеки польотів Уоллі Фанк.2
- син нідерландського мільярдера Олівер Демен.
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Коротко про туристичний політ Blue Origin
- Компанія Blue Origin провела більше десятка успішних безпілотних запусків New Shepard на висоту понад 100 км.
- Ракета оснащена шестимісною туристичною капсулою, що працює у безпілотному режимі.
- Капсула має безліч ілюмінаторів, через які протягом декількох хвилин, до безпечного повернення назад на Землю і в умовах повної невагомості, пасажири зможуть насолодитися красою нашої планети.
- Прискорювач і капсула New Shepard багаторазові.
- Після запуску носій буде знижуватися і виконувати вертикальну посадку на майданчику в Техасі, а капсула – спускатися на парашутах.
- Дата 20 липня для першого туристичного запуску New Shepard обрана не випадково. У цей день США святкуватимуть 52-річницю космічної місії "Аполлон-11" з першою висадкою людини на Місяць.