Четверте місце у космічній туристичній капсулі у ході аукціону було викуплено за 28 мільйонів доларів. Його придбав виконавчий директор приватної голландської фірми Somerset Capital Partners Джос Демен.

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Однак "через неузгодженість графіків" він вирішив полетіти наступного разу. Тож можливість стати одним з перших космічних туристів компанії Blue Origin він надав своєму 18-річному синові. За словами Blue Origin, його батько вже зарезервував місце на другий політ New Shepard.



Четвертий космічний турист Blue Origine – Олівер Демен / Фото Blue Origin



Олівер Демен стане наймолодшим космічним туристом, а 82-річна Уоллі Фанк - найстаршим.

Екіпаж New Shepard в першому туристичному польоті Blue Origin:

глава Blue Origin Джефф Безос;

його брат Марк Безос;

та 82-річна льотчиця та інспектор з безпеки польотів Уоллі Фанк.2

син нідерландського мільярдера Олівер Демен.

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Коротко про туристичний політ Blue Origin