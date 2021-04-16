Стало відомо, хто допоміг ФБР розблокувати iPhone терориста п'ять років тому

П'ять років тому Apple відмовилася розблокувати iPhone "стрілка з Сан-Бернандіно". Тоді ФБР допомогла загадкова третя сторона. Тепер стало відомо, хто ж це був.

ФБР змогло розблокувати iPhone 5c одного з терористів завдяки допомозі двох хакерів з австралійського стартапу Azimuth, який працює в області кібербезпеки. Вони самі запропонували допомогу ФБР і зламали смартфон, використавши цілу серію вразливостей.

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Як усе починалося

Протистояння ФБР і Apple почалося після теракту в Сан-Бернандіно другого грудня 2015 року. Сімейна пара з Пакистану відкрила вогонь з пістолетів і гвинтівок у центрі для людей з обмеженими можливостями. У теракті загинули 16 осіб, включно з самими терористами.

В рамках розслідування теракту, співробітники ФБР хотіли вивчити вміст iPhone 5c одного з терористів, 28-річного Сайеда Різвана Фарука, але не змогли його розблокувати. Моделі, які компанія Apple випускала до того, ФБР зламувало за 25 хвилин простим перебором паролів. Але тепер ця тактика не працювала – смартфон міг видалити всі дані після 10 невдалих спроб увійти в систему.

Тоді ФБР і Мін'юст США попросили саму Apple розблокувати пристрій Фарука і навіть зверталися до суду. Але після дванадцяти таких вимог і прохань, компанія їх відхилила, заявивши, що, попри весь жах тероризму, злам смартфона створить небезпечний прецедент, який загрожує безпеці користувачів.

Допомога прийшла з Австралії

28 березня 2016 року Бюро заявило, що смартфон Фарука розблокували за допомогою третьої сторони. Мін'юст відкликав всі вимоги до Apple. Виявилося, що цією третьою стороною була австралійська фірма Azimuth, відома своїми експлоїтами для iPhone і браузера Tor.

За даними Washington Post, двоє хакерів з Azimuth зламали iPhone за допомогою ланцюжка унікальних експлоїтів — програм, які експлуатують помилки і уразливості в програмному забезпеченні. Повідомляється, що перший експлоїт цього ланцюжка зламує порт Lightning, а останній бере повний контроль над процесором айфона.

За допомогу ФБР заплатило хакерам, імовірно, 900 тисяч доларів. Ніякої важливої інформації на смартфоні Фарука знайдено не було.