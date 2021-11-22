Автором ролика є відомий французький режисер і сценарист Мішель Гондрі, на рахунку котрого культовий фільм "Вічне сяйво чистого розуму" та стрічка "Зелений шершень". Незвичне відео зняли не просто так.
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Для чого Apple зняла дивне відео
- Мініфільм про яйця починається зі сцени приготування омлету на кухні.
- Хтось намагається розбити яйце, однак натомість розбиває сковороду.
- Далі ми бачимо всіх "головних героїв" у різних кумедних і не дуже ситуаціях і ракурсах.
A Dozen Eggs: відео
Увесь задум покликаний продемонструвати користувачам можливості камер та режимів iPhone 13 Pro. Ролик йде всього хвилину, але в ньому встигають показати кілька сценаріїв. Зокрема є:
- покадрова анімація,
- уповільнена зйомка Slow Mo,
- сцени в макрорежимі,
- демонстрація процесу фокусування,
- циклічне відтворення
Разом із роликом випустили ще одне відео, де показали процес його фільмування.
За кадром "A Dozen Eggs": відео
Рубрика "Знято на iPhone" є регулярною для компанії. Щороку вона випускає підбірки, у яких демонструє можливості свого чергового флагмана. Це одна з найтриваліших рекламних кампаній Apple.