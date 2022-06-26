Відомий інсайдер розповів коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності

Аналітик TF Securities Мінґ-Чі Куо поділився новинами про майбутню гарнітуру змішаної реальності Apple. Він заявив, що пристрій, ймовірно, буде випущено у січні 2023 року.

Варто зазначити, що за попередньою інформацією гарнітуру змішаної реальності Apple повинна була представити у 2022 році. Однією із проблем, через яку довелося перенести дату релізу, стали недопрацювання пристрою.

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Гарнітура Apple має низку недопрацювань

Як виявилося, ґаджет перегрівався у процесі роботи. Також були й програмні недоліки. Однак після запуску, на думку експерта, вся галузь отримає потужний поштовх у розвитку. Куо зазначив, що запуск гарнітури змішаної реальності ще більше підвищить попит на іммерсивні ігри та мультимедійні розваги.

Раніше Куо вже неодноразово змінював передбачувані дати виходу пристрою. Спочатку він казав, що гарнітуру покажуть цього року, а потім стверджував, що новинка вийде у другому кварталі 2023 року. Аналітик також прогнозує, що конкуренти Apple наслідуватимуть дизайн гарнітури змішаної реальності компанії з Купертіно.

Що відомо про гарнітуру змішаної реальності Apple

Нещодавно також стало відомо, що Apple показала готову гарнітуру змішаної реальності раді директорів. Тоді зазначалося, що апаратна частина майбутнього продукту повністю готова, і Apple веде доопрацювання операційної системи та основних програм, які будуть сумісні з iOS.

Взаємна сумісність потрібна для правильної роботи гарнітури, яка використовуватиме iPhone, як основного пристрою. Смартфон оброблятиме частину контенту, а гарнітура – виступати в ролі пристрою виведення. Очевидно виявлені труднощі змусили інженерів повернутися до допрацювання пристрою.

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Гарнітура доповненої реальності

Відомо також, що Apple працює не лише над гарнітурою змішаної реальності. Взагалі компанія, очевидно, зробила чималу ставку на напрямок VR/XR. Аналітики повідомляють, що компанія працює і над гарнітурою доповненої реальності, яку вона може випустити у 2024 році.

За словами аналітика Джеффа Пу, Apple перебуває на стадії розробки дизайну AR-гарнітури. Передбачається, що прототип пристрою буде готовий до кінця цього року, а масове виробництво Apple організує в другій половині 2024 року.