Відомий інсайдер назвав майбутній Samsung Galaxy S22 Ultra найкрасивішим смартфоном

Думка, що Samsung чергуватиме серії S та Note, як пропонували фанати бренду в своїй петиції, не підтвердилась. Виробник працює над обома пристроями. Відомий інсайдер Ice Universe розповів, що майбутній Galaxy S22 Ultra не лише стане найкрасивішим смартфоном компанії, а й зробить так, що вам більше не сподобається жоден інший смартфон.

Ice Universe робить свої висновки перш за все на основі інформації про нові екрани Samsung. Вони не тільки з'являться у самої компанії, але й стануть стандартом для пристроїв інших виробників уже з наступного року.

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Найкращий смартфон

Мова йде про дисплеї з однаковими з усіх боків рамками, які Samsung уже підготувала до масового випуску і впровадження на ринок.

Сьогодні більшість смартфонів має дещо товщу рамку знизу екрану, що пов'язано з необхідністю приховати шлейф. Тому навіть у випадку так званих безрамкових смартфонів одна з його рамок все одно виявляється товщою, ніж інші. Нова ж технологія, судячи з усього, вирішує цю проблему.

, що сьогодні смартфони з однаковими рамками вже існують. Наприклад, таким є Pixel 5 від Google. Оригінальне рішення в цьому плані знайшла Apple: інженери зігнули екран всередині смартфона таким чином, що нижня його частина ховається в корпусі, і там же переходить у шлейф. Проте робити це складно і дорого, тому інші бренди від такого способу відмовилися.



Ймовірний екран Samsung Galaxy S22 Ultra не має рамок / Фото Ice Universe

Ice Universe додає, що він ще перевіряє цю інформацію, але його джерела з відділу досліджень і розробок Samsung говорять саме про це.

Після зменшення рамок смартфони змінять і розміри ефективної площі екранів.

"Серія S22 використовує новий стиль дизайну. Співвідношення екранів S22 Ultra змінилося з 20:9 до 19,3:9, а співвідношення екрану до корпусу збільшено. З точки зору зовнішнього вигляду, повірте мені, коли ви побачите S22 Ultra, вам не сподобаються ніякі телефони."

А от камера на 200 мегапікселів розглядається компанією уже як можливий варіант для Galaxy S23. Цей датчик Samsung представила кілька тижнів тому.

Дата анонсу та виходу Samsung Galaxy S22 та S22 Ultra ще невідома.