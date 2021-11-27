Відомий аналітик передбачив зникнення iPhone через 10 років: чим їх замінять
Джерело:9to5mac
Інсайдер Мін-Чі Куо, відомий своїми зливами інформації про техніку компанії Apple, поділився власними прогнозами майбутнього серії iPhone. На його думку, вже через 10 років смартфони замінять на іншу технологію.
Мін-Чі Куо стверджує, що володіє даними, які нібито підтверджують наміри компанії поступово перейти на більш просунуті пристрої – гарнітури доповненої реальності у вигляді окулярів. Першим кроком до таких змін стане випуск гаджета нового типу вже в наступному році.
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Що відомо
Раніше ми вже писали про те, що Apple випустить свій пристрій змішаної реальності вже зовсім скоро. Інсайдер ще раз підтверджує ці дані. Він упевнений, що нові AR-гаджети Apple будуть користуватися великою популярністю — за його словами, компанія очікує, що через 10 років по всьому світу буде відвантажено не менше мільярда пристроїв доповненої реальності.
Єдиним постачальником компонентів для новинок буде тайванська Unimicron Technology Corporation.
Один з численних концептів окулярів Apple, створених сторонніми дизайнерами / Фото MacRumors
- Куо передбачає, що заміна iPhone на AR-гарнітуру буде поступовою, але вже перше покоління пристроїв зможе працювати без смартфона.
- Адже позиціювання AR-гарнітури як аксесуара для інших гаджетів не сприятиме розвитку продукту, тому перехід на незалежне використання неминучий.
Те, що гарнітура AR працює незалежно, означає, що вона матиме власну екосистему і забезпечить найповніший і гнучкий користувальницький інтерфейс,
— заявив аналітик.
Візуалізація роботи окулярів доповненої реальності на прикладі Google Glass / Фото MacRumors
Представники Apple звіт інсайдера не прокоментували.