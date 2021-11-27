Відомий аналітик передбачив зникнення iPhone через 10 років: чим їх замінять

Інсайдер Мін-Чі Куо, відомий своїми зливами інформації про техніку компанії Apple, поділився власними прогнозами майбутнього серії iPhone. На його думку, вже через 10 років смартфони замінять на іншу технологію.

Мін-Чі Куо стверджує, що володіє даними, які нібито підтверджують наміри компанії поступово перейти на більш просунуті пристрої – гарнітури доповненої реальності у вигляді окулярів. Першим кроком до таких змін стане випуск гаджета нового типу вже в наступному році.

Цікаво iPhone 13 Pro модифікували на честь Ілона Маска: він частково зроблений з Tesla Model 3

Що відомо

Раніше ми вже писали про те, що Apple випустить свій пристрій змішаної реальності вже зовсім скоро. Інсайдер ще раз підтверджує ці дані. Він упевнений, що нові AR-гаджети Apple будуть користуватися великою популярністю — за його словами, компанія очікує, що через 10 років по всьому світу буде відвантажено не менше мільярда пристроїв доповненої реальності.

Єдиним постачальником компонентів для новинок буде тайванська Unimicron Technology Corporation.



Один з численних концептів окулярів Apple, створених сторонніми дизайнерами / Фото MacRumors

Куо передбачає, що заміна iPhone на AR-гарнітуру буде поступовою, але вже перше покоління пристроїв зможе працювати без смартфона.

Адже позиціювання AR-гарнітури як аксесуара для інших гаджетів не сприятиме розвитку продукту, тому перехід на незалежне використання неминучий.

Те, що гарнітура AR працює незалежно, означає, що вона матиме власну екосистему і забезпечить найповніший і гнучкий користувальницький інтерфейс,

— заявив аналітик.



Візуалізація роботи окулярів доповненої реальності на прикладі Google Glass / Фото MacRumors

Представники Apple звіт інсайдера не прокоментували.