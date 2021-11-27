Мін-Чі Куо стверджує, що володіє даними, які нібито підтверджують наміри компанії поступово перейти на більш просунуті пристрої – гарнітури доповненої реальності у вигляді окулярів. Першим кроком до таких змін стане випуск гаджета нового типу вже в наступному році.

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Що відомо

Раніше ми вже писали про те, що Apple випустить свій пристрій змішаної реальності вже зовсім скоро. Інсайдер ще раз підтверджує ці дані. Він упевнений, що нові AR-гаджети Apple будуть користуватися великою популярністю — за його словами, компанія очікує, що через 10 років по всьому світу буде відвантажено не менше мільярда пристроїв доповненої реальності.

Єдиним постачальником компонентів для новинок буде тайванська Unimicron Technology Corporation.

Концепт окулярів
Один з численних концептів окулярів Apple, створених сторонніми дизайнерами / Фото MacRumors

  • Куо передбачає, що заміна iPhone на AR-гарнітуру буде поступовою, але вже перше покоління пристроїв зможе працювати без смартфона.
  • Адже позиціювання AR-гарнітури як аксесуара для інших гаджетів не сприятиме розвитку продукту, тому перехід на незалежне використання неминучий.

Те, що гарнітура AR працює незалежно, означає, що вона матиме власну екосистему і забезпечить найповніший і гнучкий користувальницький інтерфейс,
— заявив аналітик.

ВІзуалізація можливої роботи окулярів доповненої реальності
Візуалізація роботи окулярів доповненої реальності на прикладі Google Glass / Фото MacRumors

Представники Apple звіт інсайдера не прокоментували.

Що таке доповнена реальність

Це результат накладання віртуальних елементів на зображення реального світу. Наприклад, камера смартфона чи окулярів дивиться на те, що оточує користувача, а спеціальний алгоритм додає до цього відеопотоку віртуальні об'єкти. Наприклад, стрілки, що вказують маршрут, чи інформаційні мітки біля яких-небудь місць. Результат виводиться на екран.