Відомі перші подробиці про чип Google Tensor 2, на якому працюватимуть смартфони Pixel 7

Під час травневої презентації Google, на якій компанія показала серію смартфонів Pixel 7, стало відомо, що працюватимуть новинки на наступному поколінні процесорів Tensor. Тепер джерела повідомили перші подробиці про ці чипи.

У новому звіті китайського видання Naver йдеться про те, що Samsung Electronics продовжить тісно співпрацювати з Google. Компанія виготовить Tensor 2 на своїх заводах.

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Що нового

Наразі відомо про те, що друге покоління процесорів Google буде виготовлятися за 4-нанометровим техпроцесом, що сьогодні є найсучаснішим підходом. Варто зазначити, що перша версія Tensor мала транзистори розміром 6 нанометрів. Вони, хоч і пропонували гарні можливості у роботі зі штучним інтелектом та фотографіями, все ж показували зависоке споживання енергії.

Також згадується метод упаковки PLP – це процес, при якому вирізані з пластини чипи поміщаються на прямокутну панель. Такий підхід дозволяє зменшити брак на кромці пластини, знизити витрати та підвищити якість.

– це фактично розмір транзисторів, які є основним елементом конструкції процесора. Ці транзистори можуть як передавати, так і блокувати електричний струм, що дозволяє схемам працювати в станах вмикання і вимикання, тобто у двійковій системі (0 і 1). Основа продуктивності процесора лежить саме в транзисторах: чим менший їхній розмір, тим більше їх можна розмістити на одній і тій же площі чипа. Крім того, чим менший розмір транзистора, тим менше енергії потрібно для його роботи, а отже менше енергії для всього процесора, що позитивно впливає на енергоефективність кінцевого пристрою.

Крім цього, Samsung веде переговори з Google про виробництво чипів і для інших рішень компанії – наприклад процесорів для серверів. Також Samsung поставляє корпорації мікросхеми пам'яті DRAM і NAND, і чипи для безпілотних машин Waymo.

Але й це ще не все. Смартфони Pixel 7 і 7 Pro, які очікуються вже цієї осені, за наявною зараз інформацією, отримають екрани від корейської компанії, хоча вони й поступаються дисплеям інших смартфонів.