У новому звіті китайського видання Naver йдеться про те, що Samsung Electronics продовжить тісно співпрацювати з Google. Компанія виготовить Tensor 2 на своїх заводах.

Цікаво I/O 2022: Google неочікувано представила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Що нового

Наразі відомо про те, що друге покоління процесорів Google буде виготовлятися за 4-нанометровим техпроцесом, що сьогодні є найсучаснішим підходом. Варто зазначити, що перша версія Tensor мала транзистори розміром 6 нанометрів. Вони, хоч і пропонували гарні можливості у роботі зі штучним інтелектом та фотографіями, все ж показували зависоке споживання енергії.

Нагадаємо, техпроцес – це фактично розмір транзисторів, які є основним елементом конструкції процесора. Ці транзистори можуть як передавати, так і блокувати електричний струм, що дозволяє схемам працювати в станах вмикання і вимикання, тобто у двійковій системі (0 і 1). Основа продуктивності процесора лежить саме в транзисторах: чим менший їхній розмір, тим більше їх можна розмістити на одній і тій же площі чипа. Крім того, чим менший розмір транзистора, тим менше енергії потрібно для його роботи, а отже менше енергії для всього процесора, що позитивно впливає на енергоефективність кінцевого пристрою.

Також згадується метод упаковки PLP – це процес, при якому вирізані з пластини чипи поміщаються на прямокутну панель. Такий підхід дозволяє зменшити брак на кромці пластини, знизити витрати та підвищити якість.

Крім цього, Samsung веде переговори з Google про виробництво чипів і для інших рішень компанії – наприклад процесорів для серверів. Також Samsung поставляє корпорації мікросхеми пам'яті DRAM і NAND, і чипи для безпілотних машин Waymo.

Але й це ще не все. Смартфони Pixel 7 і 7 Pro, які очікуються вже цієї осені, за наявною зараз інформацією, отримають екрани від корейської компанії, хоча вони й поступаються дисплеям інших смартфонів.