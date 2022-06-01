У новому звіті китайського видання Naver йдеться про те, що Samsung Electronics продовжить тісно співпрацювати з Google. Компанія виготовить Tensor 2 на своїх заводах.
Цікаво I/O 2022: Google неочікувано представила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro
Що нового
- Наразі відомо про те, що друге покоління процесорів Google буде виготовлятися за 4-нанометровим техпроцесом, що сьогодні є найсучаснішим підходом. Варто зазначити, що перша версія Tensor мала транзистори розміром 6 нанометрів. Вони, хоч і пропонували гарні можливості у роботі зі штучним інтелектом та фотографіями, все ж показували зависоке споживання енергії.
- Також згадується метод упаковки PLP – це процес, при якому вирізані з пластини чипи поміщаються на прямокутну панель. Такий підхід дозволяє зменшити брак на кромці пластини, знизити витрати та підвищити якість.
Крім цього, Samsung веде переговори з Google про виробництво чипів і для інших рішень компанії – наприклад процесорів для серверів. Також Samsung поставляє корпорації мікросхеми пам'яті DRAM і NAND, і чипи для безпілотних машин Waymo.
Але й це ще не все. Смартфони Pixel 7 і 7 Pro, які очікуються вже цієї осені, за наявною зараз інформацією, отримають екрани від корейської компанії, хоча вони й поступаються дисплеям інших смартфонів.