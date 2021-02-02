Інсайдер розповів про ключові особливості автомобіля Apple

Аналітик Го Мінджіу, посилаючись на власні джерела в ланцюжку постачальників, поділився новими подробицями про розробку першого автомобіля Apple. Він розповів, на базі якої платформи буде створено транспортний засіб і де його будуть виробляти.

Джерело: MaCRumors

За даними аналітика, Apple все ж має намір тісно співпрацювати з Hyundai Group для розробки і виробництва свого фірмового автомобіля, так як Foxconn, яка виробляє більшу частину "яблучної" техніки, не підходить для цих цілей.

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Що нового відомо про електрокар від Apple

Го Мінджіу стверджує, що базою для електрокара стане платформа E-GMP, розроблена для електрокарів Hyundai, Ioniq і Kia.

У звіті мовиться, що виробництво автомобіля буде відбуватися на одній із фабрик Kia у США. При цьому Hyundai Mobis стане відповідати за проєктування і виробництво деяких деталей, тоді як Apple сконцентрується на програмній і апаратній частині, що відповідає за функцію автономного водіння та процесах пов'язаних з роботою акумуляторів. Також Apple працюватиме над дизайном екстер'єру та інтер'єру і інтеграції транспортного засобу зі своєю екосистемою.



Автомобілі від Apple на базі платформи Hyundai виготовлятимуть на заводі Kia у США

Крім того, автомобіль Apple буде позиціонуватися як модель дуже високого класу. Його ціна, а також вартість деталей і компонентів будуть значно вище, ніж у звичайних електромобілів. Реліз нового продукту очікується орієнтовно в 2025 році. При цьому раніше повідомлялося, що керівництво Hyundai не до вподоби політика Apple.