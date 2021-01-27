Відомі імена космічних туристів, які відправляться на МКС у першій приватній місії

Туристична група з чотирьох космічних туристів, які відправляться на МКС на кораблі Crew Dragon, нарешті сформована. У ролі командира виступить колишній астронавт.

Джерело: Scientific American

Аерокосмічна компанія з США Axiom Space, яка розробляє комерційні модулі для МКС, назвала імена космічних туристів. Ними стали бізнесмени, інвестори та філантропи з різних країн. Ax-1 стане першою повністю приватною місією з екіпажем на орбіті Землі.

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Хто полетить у космос

В ролі командира корабля виступить колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, який пішов у відставку у 2012 році, а зараз є віцепрезидентом Axiom. На його рахунку майже 260 днів у чотирьох попередніх космічних місіях. Він уже завершив свою кар'єру і більше не планував знову літати в космос. Проте наразі його наміри змінилися і якщо все відбудеться за планом, він увійде до історії як перший колишній астронавт NASA, який повернувся до орбітального комплексу.

Я так вдячний за цю можливість. Це схоже на подарунок від Бога, і я просто хочу оцінити його,

– сказав Лопес-Алегріа у своєму першому інтерв'ю виданню collectSPACE після того, як його вибрали командиром Акс-1.

Пасажирами стануть:

Ларрі Коннор – американський підприємець, інвестор та філантроп,

Марк Паті – канадський інвестор та філантроп,

Ейтан Стіббе – ізраїльський інвестор, філантроп і колишній пілот винищувача.

Політ замовлений у компанії SpaceX на другу половину 2021 року. 8 днів на МКС обійдуться туристам у 58 мільйонів доларів. У цю суму включена підготовка на Землі тривалістю у 15 днів. Контракти з усіма підписали ще у листопаді 2020 року.