Інсайдери розкрили "солодку назву" нового Android 12

Попри те, що Google ще не представила нову версію своєї мобільної ОС, у мережі постійно з'являються різні відомості про чергову ревізію "зеленого робота". Згідно зі звітом інсайдерів, компанія не до кінця відмовилася від "солодкого" маркування номерних прошивок, і продовжує видавати їм оригінальні назви – нехай і неофіційно.

Нові фішки Android 12

За даними інсайдерів порталу XDA-Developers, у тестовій збірці Android 12 з'явився так званий "однорукий" режим роботи. Його реалізація полягає у масштабуванні екрану до 40% від повного розміру зі зміщенням у нижній кут – це дозволить власникові пристрою дотягнутися до потрібних іконок, якщо друга рука зайнята. Схожі рішення раніше представили Apple для своєї iOS і Samsung у прошивці One UI.

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Активувати функцію можна двома способами – за допомогою жестів або трикнопкової панелі навігації. Примітно, що нововведення було помічено у версії операційки з відкритим вихідним кодом (AOSP) – ймовірно, використовувати його зможуть всі виробники смартфонів з програмним забезпеченням Google.

"Солодка назва" Android 12

Також інсайдери розповіли про "кондитерське" маркування Android 12. За даними джерела, неофіційна назва нової мобільної ОС – Snow Cone. Це десерт на основі тертого льоду з сиропом, що подається у чашечках.

Оновлений дизайн Android 12

Серед іншого інсайдери XDA-Developers розповіли про те, що Google змінить підхід до дизайну у новій версії операційної системи. Нововведення будуть включати в себе бібліотеку Material Next, але судячи зі скріншотів Android 12, нововведення торкнуться верстки, віджетів, шрифтів, а також форм діалогових вікон.

Ще одна цікавинка нового Android

Новий Android 12 також отримає цікаве нововведення. Зазначається, що Google реалізує функцію автоповороту екрану з визначенням положення користувача. Для роботи функції також буде використовуватися фронтальна камера.