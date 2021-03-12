Відома причина пожежі в дата-центрі OVHcloud, через яку не працювали мільйони сайтів

10 березня у хмарного провайдера OVHcloud в Страсбурзі (Франція) сталося загоряння декількох серверів, що знаходяться на одній ділянці. В результаті з ладу вийшла велика кількість сайтів та послуг, в тому числі відстеження пересування львівського громадського транспорту, дані деяких клієнтів втрачено назавжди.

Будівля дата-центру SBG2, де почалася пожежа була зруйнована повністю за шість годин в середу вранці, перш ніж команді з більш ніж 100 пожежників вдалося загасити полум'я. Пожежа також торкнулася чотирьох залів з дванадцяти в сусідній будівлі дата-центру SBG1.

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Наслідки пожежі

Електроживлення всіх чотирьох центрів обробки даних на об'єкті вимкнули.

На щастя, ніхто зі співробітників дата-центрів і служб не постраждав.

В результаті пожежі припинили роботу безліч сайтів і підприємств і навіть урядових організацій. Спочатку повідомлялось про десятки сайтів, які зіткнулись з проблемами. Така інформація з'являлась в основному із соцмереж, де власники ресурсів повідомляли про несправності. Пізніше число значно зросло.

За даними сайту моніторингу мережі Netcraft, було відключено 3,6 мільйона вебсайтів на 464 000 різних доменах. Половина з них – французькі.

Клієнти, які не мали резервної копії, втратили дані без можливості відновлення.

Втім, значну частину інформації з серверів вдасться відновити. Зараз OVH резервує нові сервери в інших центрах обробки даних для постраждалих клієнтів, а також додатково встановить 10 000 нових серверів в найближчі тижні.

Компанія повідомила, що планує повернути живлення на ЦОД SBG1 і SBG4 в понеділок, 15 березня, і їй буде потрібно час до п'ятниці 19 березня, щоб відновити джерела безперебійного живлення (ДБЖ) на SBG3.

Причина пожежі

Причиною загоряння попередньо вважається несправне ДБЖ. Останнє велике оновлення підсистеми живлення на даному майданчику було зроблено у 2017 році. А всього за день до пожежі постачальник ДБЖ проводив їх планове техобслуговування. Крім того, з грудня минулого року в ряді ЦОД компанії проводилася заміна силових кабелів.

Такий великий інцидент призведе до офіційного розслідування для виявлення причин і винних.