GTA 6 вийде не раніше 2025 року: інсайдер назвав незвичну причину

Через майже десять років з моменту виходу GTA 5 фанати серії чекають нову частину гри. Натомість Rockstar продовжує оновлювати Grand Theft Auto V і випускає її ремастер. Чутки про продовження серії ходять уже давно, однак компанія досі мовчить. За новими даними авторитетного інсайдера, мовчання триватиме ще не один рік, тому що гра може вийти лише в 2025 році.

Том Хендерсон, який раніше уже зливав у мережу подробиці про Call of Duty і Battlefield, випустив відео, в якому вказав причину затримки з випуском GTA 6. Дані ніяк не підтверджені офіційно, але вони безумовно заслуговують на увагу.

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Чому переносять GTA 6

Хендерсон вважає, що GTA 6 вийде не раніше 2024-2025 року через те, що Rockstar почала приділяти більше уваги фізичному і психічному здоров'ю своїх працівників після поспіху з релізом Red Dead Redemption 2.

Нібито в той момент багато співробітників компанії "перегоріли". Ситуацію в ЗМІ навіть називали кризою в студії. Тому зараз Rockstar не поспішає, до того ж під час пандемії багато співробітників працюють віддалено, що також не сприяє прискоренню процесу створення гри.

Хендерсон також зазначив, що Rockstar не стане розкривати дату випуску GTA 6 до тих пір, поки не буде на 100 відсотків впевнена в її готовності, зате після анонсу запуск відкладатися точно не буде.

Ще один фактор, через який Rockstar не поспішає – це дефіцит консолей нового покоління. Далеко не всі охочі вже купили PlayStation 5, Xbox Series S і Series X, і це звужує аудиторію користувачів ігор. Очікується, що дефіцит на ринку консолей буде усунутий лише до середини наступного року.