Том Хендерсон, який раніше уже зливав у мережу подробиці про Call of Duty і Battlefield, випустив відео, в якому вказав причину затримки з випуском GTA 6. Дані ніяк не підтверджені офіційно, але вони безумовно заслуговують на увагу.

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Чому переносять GTA 6

Хендерсон вважає, що GTA 6 вийде не раніше 2024-2025 року через те, що Rockstar почала приділяти більше уваги фізичному і психічному здоров'ю своїх працівників після поспіху з релізом Red Dead Redemption 2.

Нібито в той момент багато співробітників компанії "перегоріли". Ситуацію в ЗМІ навіть називали кризою в студії. Тому зараз Rockstar не поспішає, до того ж під час пандемії багато співробітників працюють віддалено, що також не сприяє прискоренню процесу створення гри.

Хендерсон також зазначив, що Rockstar не стане розкривати дату випуску GTA 6 до тих пір, поки не буде на 100 відсотків впевнена в її готовності, зате після анонсу запуск відкладатися точно не буде.

Ще один фактор, через який Rockstar не поспішає – це дефіцит консолей нового покоління. Далеко не всі охочі вже купили PlayStation 5, Xbox Series S і Series X, і це звужує аудиторію користувачів ігор. Очікується, що дефіцит на ринку консолей буде усунутий лише до середини наступного року.