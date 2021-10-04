Відома дата запуску телескопа Euclid для пошуку темної матерії
Джерело:Phys.org
Європейське космічне агентство (ESA) визначилося з термінами запуску орбітальної обсерваторії Euclid ("Евклід"). Телеском займеться вивченням темної матерії і темної енергії.
Відомо що сам телескоп і його бортові інструменти вже успішно пройшли тестування, які є важливою віхою в реалізації програми. Запуск апарату планується здійснити в кінці 2022 року за допомогою ракети-носія "Союз СТ" з космодрому у французькій Гвіані.
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Як Euclid вивчатиме темну матерію і темну енергію
В оснащення Euclid увійдуть два ключових прилади:
- система формування зображень у видимій частині спектру VISible Imager (VIS);
- а також спектрометр і фотометр ближнього інфрачервоного діапазону Near Infrared Spectrometer and Photometer (NISP).
Обсерваторії належить зайнятися вивченням величезної кількості галактик, зйомка яких буде здійснюватися з високою точністю. Це, як очікується, дозволить отримати нові дані про темну матерію та темну енергію.
Телескоп Euclid / Фото Stephane Corvaja / ESA