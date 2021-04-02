Модуль "Наука" створено на конструктивно-технологічній базі функціонально-вантажного блоку "Зоря". Терміни виведення модуля на орбіту вже кілька разів відтерміновували.

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Дата виведення модуля "Наука" у космос

За повідомленням Ракетно-космічної корпорації "Енергія" і NASA, модуль планується запустити 15 липня з космодрому Байконур. Для цього буде використана ракета-носій "Протон-М".

Після введення до складу МКС новий блок надасть велику кількість робочих місць, а також простір для розміщення різної апаратури. "Наука" зможе регенерувати воду й кисень. Крім того, до складу модуля увійде роботизований маніпулятор ERA (European Robotic Arm).

Корегування орбіти МКС

Тим часом 2 квітня було здійснено корекцію орбіти МКС. Для цього використовувалися двигуни вантажного корабля "Прогрес МС-14", пристикованого до службового модуля "Зірка". В результаті середня висота орбіти станції збільшилася на 360 метрів. Маневр здійснили для формування балістичних умов перед запуском пілотованого корабля "Союз МС-18".