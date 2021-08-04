Xiaomi офіційно назвала дату виходу нового флагмана Mi MIX 4

У мережі вже давно ходять чутки та зливи про новий смартфон компанії Xiaomi під назвою Mi MIX 4. Нещодавно стало відомо, що новий флагман готують до анонсу в найближчий час, аж ось компанія Xiaomi назвала дату виходу пристрою.

Коли відбудеться прем'єра Xiaomi Mi MIX 4

Схоже китайський виробник смартфонів вирішив випередити свого головного конкурента, компанію Samsung, та показати свій флагман швидше. Нагадаємо, що корейці запланували презентацію нових флагманів Samsung на 11 серпня.

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Прем'єра флагмана Xiaomi Mi MIX 4 повинна відбутися 10 серпня – на день раніше заходу Samsung Galaxy Unpacked. Не виключено, що одночасно з MIX 4 виробник представить інші моделі серії:

Mi CC 11;

лінійку планшетів Mi Pad 5;

та ОС MIUI 13.

Що відомо про флахман Xiaomi Mi MIX 4

Вважається, що модель Mi MIX 4 вже засвітилася в базах китайських регуляторів 3C і TENAA під кодовим ім'ям 2016118C.

Новинка отримає швидку зарядку на 120 Вт, а також бездротову зарядку потужністю 70 або 80 Вт.

Смартфон буде випускатися у варіантах з 8/256 Гбайт і 12/256 Гбайт ОЗП/ПЗП відповідно;

Найдорожчий варіант може отримати 12 Гбайт оперативної пам'яті і 512 Гбайт ПЗП.

Модель буде працювати на флагманській мобільній платформі Snapdragon 888 або Snapdragon 888 Plus;

Ємність акумулятора складе 5000 мА*г;

Основна камера отримає 50-мегапіксельний модуль Samsung GN1s, ультраширококутний модуль на 48 Мп і 48-мегапіксельну камеру з телеоб'єктивом.

Операційна система – Android 11 з оболонкою MIUI 12,5. За деякими даними, не виключена підтримка технологій UWB і mmWave 5G.

Mi MIX 4 отримав безрамковий дисплей завдяки прихованій під екраном фронтальній камері. При цьому використання нової технології якимось чином змусило обмежити його роздільну здатність до Full HD+. Очікується, що характеристики дисплея будуть все ж кращі, ніж у звичайних панелей рівня 1080p.