Huawei представить смартфони серії P50 до кінця липня

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei, за повідомленнями джерел мережі, запланував презентацію на 29 липня. Згодом компанія Huawei підтвердила інформацію. Вже зовсім скоро будуть представлені флагманські смартфони серії P50.

Дещо більше, ніж за тиждень Huawei може показати нові флагмани. За інформацією мережевих інформаторів варто очікувати нову лінійку з кількох пристроїв від компанії Huawei.

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Які саме нові смартфони покаже Huawei

У сімейство, за чутками, увійдуть три моделі:

базова версія Huawei P50;

більш продуктивна модифікація Huawei P50 Pro;

і найбільш дорогий варіант P50 Pro Plus.

Спочатку передбачалося, що в основу апаратів ляже фірмовий процесор Kirin 9000. Однак у зв'язку з санкціями з боку Сполучених Штатів плани Huawei можуть змінитися.

Зокрема, відзначають мережеві джерела, може бути залучений чіп Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Він містить вісім ядер з максимальною тактовою частотою 3 ГГц, графічний прискорювач Adreno 660 і модем Snapdragon X60 5G зі швидкістю передачі даних до 7,5 Гбіт/с.

Смартфонам Huawei P50, Huawei P50 Pro і Huawei P50 Pro Plus приписують наявність дисплея розміром відповідно 6,1, 6,6 і 6,8 дюйма по діагоналі. Ємність акумуляторної батареї складе 4000, 4200 і 4500 мА·год.

Апарати будуть поставлятися з фірмовою операційною системою HarmonyOS "з коробки".