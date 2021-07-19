Дещо більше, ніж за тиждень Huawei може показати нові флагмани. За інформацією мережевих інформаторів варто очікувати нову лінійку з кількох пристроїв від компанії Huawei.

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Які саме нові смартфони покаже Huawei

У сімейство, за чутками, увійдуть три моделі:

базова версія Huawei P50;

більш продуктивна модифікація Huawei P50 Pro;

і найбільш дорогий варіант P50 Pro Plus.

Спочатку передбачалося, що в основу апаратів ляже фірмовий процесор Kirin 9000. Однак у зв'язку з санкціями з боку Сполучених Штатів плани Huawei можуть змінитися.

Зокрема, відзначають мережеві джерела, може бути залучений чіп Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Він містить вісім ядер з максимальною тактовою частотою 3 ГГц, графічний прискорювач Adreno 660 і модем Snapdragon X60 5G зі швидкістю передачі даних до 7,5 Гбіт/с.

Смартфонам Huawei P50, Huawei P50 Pro і Huawei P50 Pro Plus приписують наявність дисплея розміром відповідно 6,1, 6,6 і 6,8 дюйма по діагоналі. Ємність акумуляторної батареї складе 4000, 4200 і 4500 мА·год.

Важливий факт! Апарати будуть поставлятися з фірмовою операційною системою HarmonyOS "з коробки".