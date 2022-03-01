Оскільки ми все частіше використовуємо цей месенджер, він активно накопичує дані на смартфоні, починає "гальмувати", а вільна пам'ять швидко зменшується. Техно 24 зібрало кілька порад, як повернути Telegram до нормальної роботи.

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Як вручну очистити кеш в Telegram

Щоденне активне використання додатка накопичує чимало даних на смартфоні. Також з часом додаток починає працювати не стабільно. Сповіщення можуть приходити із запізненням, або взагалі не приходити до моменту відкриття додатку.

Крім того, вільна память на смартфоні різко зменшується і це веде до уповільненої роботи інших додатків і пристрою загалом, особливо якщо вільної пам'яті на смартфоні і так не багато.

Аби повернути додаток до нормальної роботи потрібно регулярно очищувати кеш, адже лише за 2-3 дні активного використання Telegram накопичується від 10 й більше гігабайтів фото- та відео- файлів.

Як очистити кеш в Telegram вручну

Відкриваємо Telegram,

натискаємо на бокове меню у правому верхньому куті,

обираємо "Налаштування",

далі діємо за інструкцією на скриншотах.



Очищення кешу в Telegram / Скриншот 24 каналу

Автоматичне очищення кешу

Аби кожного разу не очищати кеш вручну, можна встановити автоматичне видалення файлів. Зробити це можна так:



Самостійне видалення файлів / Скриншот 24 каналу

Увага! І все ж рекомендуємо очищувати кеш додатка вручну частіше, а важливі відео чи фото зберігати одразу в галерею смартфона.

Вимикаємо автоматичне завантаження фото й відео

Для того, щоб пришвидшити завантаження інформації в групах і чатах, а також зменшити кількість трафіку, рекомендуємо вимкнути автоматичне завантаження фото- та відео- файлів. Це важливо ще тому, що так ви зменшуєте навантаження на мережу, завдяки чому вона працюватиме стабільніше, а кеш накопичуватиметься повільніше.

Вам доведеться вручну завантажувати фото та відео натискаючи на кожен файл вручну, але так ви скачуватимете лише потрібні вам файли, а не все підряд у чаті.

Як це зробити, дивіться в інструкції:



Автозавантаження медіавмісту слід відключити / Скриншоти 24 каналу

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