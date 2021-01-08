Microsoft спростить процес відновлення файлів, які були видалені в Windows 10. Йдеться про розширення можливостей утиліти Windows File Recovery, оновлена версія якої нещодавно з'явилася в тестових збірках операційної системи, доступних в рамках інсайдерської програми Microsoft.

На початку минулого року Microsoft випустила утиліту Windows File Recovery, за допомогою якої можна відновити видалені файли, навіть якщо вони були стерті з "Кошика". Даний інструмент може бути корисним, якщо користувач випадково видалив якісь важливі документи та потрібно їх відновити, пише windows latest.

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Що відомо

Програма виконана в інтерфейсі командного рядка, тому важка для розуміння більшості користувачів.

Розробники планують прискорити роботу Windows File Recovery, а також додати нові можливості. Повідомляється про те, що утиліта отримає підтримку режимів "звичайний" і "розширений".



Windows File Recovery у магазині додатків Microsoft / Фото windows latest

Згідно з наявними даними, "звичайний" режим дозволить сканувати диски з файловою системою NTFS на наявність видалених файлів з можливістю їх подальшого відновлення. Цей режим добре підходить для відновлення файлів, які були видалені недавно. Відзначається, що для використання цього режиму досить мати базові знання про роботу з командним рядком, що робить його більш доступним. Але режим може виявитися неефективним, якщо вільний простір на диску було перезаписано або ж потрібний файл видалили з SSD-накопичувача.

Якщо ж потрібне відновлення файлів, які видалили давно, то для цього рекомендується "розширений" режим. Він також працює у випадках, якщо сканується пошкоджений диск.

Поки що нові можливості Windows File Recovery тестуються в бета-версіях Windows 10. У стабільних версіях вони з'являться пізніше.